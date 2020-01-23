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В начале марта будет перекрыто автомобильное движение по улице Гражданской

В связи с проведением ремонтных работ в рамках реконструкции стадиона «Машиностроитель» 2 марта с 8.00 до 10 марта 24.00 будет закрыт для движения автомобильного транспорта участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.