«Дорстройсервис» отремонтирует 8 километров Палкинского шоссе за 76,7 млн рублей

ООО «Дорстройсервис» стало победителем аукциона на право ремонта автомобильной дороги Псков-Кислово-Палкино на участке км 0+000– км 8+000 в Псковском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, предложенная цена контракта - 76 млн 617 тыс. 129,77 рублей.
Начальная цена контракта составляла 84 млн 659 тыс. 542,80 руб.
Второе место заняла заявка ООО «Дорожное строительное монтажное управление» с предложением 77 млн 040 тыс. 427,48 рублей.
Контрактом предусмотрен ремонт дорожной одежды, обочин, пересечений и примыканий, автобусных остановок, нанесение дорожной разметки термопластиком.