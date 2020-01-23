«Дорстройсервис» отремонтирует 8 километров Палкинского шоссе за 76,7 млн рублей

Украинец, пострадавший в ДТП в Пустошкинском районе, остается в тяжелом состоянии

Из-за ДТП на двух мостах Псков встал в пробках

Житель Латвии на «Мерседесе» устроил ДТП, пытаясь попасть в кафе

Латыш на «Мерседесе» при движении задним ходом врезался в «Фольксваген» на Крестовском переулке в Пскове