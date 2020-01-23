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В рамках капремонта моста через реку Кебца в Псковском районе начались работы по погружению свай

В рамках капитального ремонта моста через реку Кебца в Псковском районе начались работы по погружению свайного поля опор моста. Объект располагается на 25-ом км автомобильной дороги Подборовье - Лопатово - Боровичи, пояснили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация произвела работы по расчистке территории от деревьев и кустарника, возведению временного объезда с временным мостовым сооружением. Затем были выполнены работы по разборке конструкций старого моста.

В настоящий момент идет погружение железобетонных свай. На две береговые опоры будет суммарно погружено 24 12-метровых сваи. Работы идут в графике.

После капитального ремонта длина искусственного сооружения составит 33 метра. Мост будет иметь две полосы движения и тротуары с двух сторон, а также барьерное ограждение. Мостовое полотно будет выполнено из асфальтобетона.

В целях организации безопасного дорожного движения будет нанесена дорожная разметка со светоотражающими элементами, установлены дорожные и водоохранные знаки. Подрядчик выполнит и природоохранные мероприятия – проведет устройство прикромочных лотков, бетонного водосброса и другие.

Добавим, что заказчиком капитального ремонта выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядной организацией по итогам торгов выбрано ООО «Автомобильные дороги Пскова». Сумма контракта составила 50,9 млн рублей. Объект реализуется за счет средств областного бюджета.