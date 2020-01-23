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На дороге Заозерье - Бродовичи - Дубье в Порховском районе идет капремонт моста через ручей

На 11-ом километре автомобильной дороги Заозерье – Бродовичи – Дубье в Порховском районе Псковской области идет капитальный ремонт моста через ручей. Работы проводятся за счет средств областного бюджета. На эти цели выделено около 36 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В настоящее время подрядная организация - ООО «Автомобильные дороги Пскова» - завершает устройство временного моста. Параллельно производятся работы по погружению шпунтового ограждения в русло ручья. После чего подрядчик сможет приступить к возведению опор моста.

Проектом предусмотрено возведение монолитной железобетонной рамной конструкции моста длиной 18 с асфальтовым покрытием и барьерным и перильным ограждениями. Сложность заключается в большом количестве ручных работ, связанных с возведением пространственного арматурного каркаса опор и пролетного строения, устройства опалубки индивидуального проектирования и последующего бетонирования конструкций.

Согласно контракту, капитальный ремонт должен быть закончен до 31 августа 2020 года.

Добавим, что дорога, на которой находится искусственное сооружение, относится к IV категории, расчетная скорость движения – 80 км/ч.

Заказчиком капремонта выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».