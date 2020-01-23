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Отремонтированная дорога на кладбище Орлецы в Пскове сдана в эксплуатацию

Дорога на кладбище «Орлецы» в Пскове, отремонтированная в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сдана в эксплуатацию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, объект был включен в план ремонта на 2019-2020 годы благодаря экономии бюджетных средств на контрактах.

В рамках ремонта подрядная организация – ООО «Дорстройсервис» - отфрезеровала старое покрытие на глубину 5 см, отрегулировала высоту крышек колодцев, заменила плиты покрытия, люки колодцев, бортовой камень. Кроме того, было выполнено устройство основания дороги из щебня толщиной 15 см, выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

В перечень работ также вошло устройство тротуаров и дорожек, укрепление обочин асфальтобетонной крошкой, ремонт автобусных остановок, нанесение разметки.

В общей сложности было отремонтировано 2,3 км дороги местного значения. Работы завершились раньше назначенного срока. Гарантия на верхний слой покрытия составляет 4 года, на бортовой камень – 2 года.

Стоимость ремонта составила 24,5 млн рублей. Средства на ремонт выделены из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» на 2019-2020 года.

Отметим, что дорога на кладбище «Орлецы» приведена в нормативное состояние в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 20-летию подвига десантников 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии.