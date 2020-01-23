←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Деревья или ехать?
Где переобуть машину?
Пусть бегут неуклюже...
Рискованное место
Ремонт на 23 июля
Непогода спасет от штрафа
Без «МАЗов» и Setra
ещё Дороги 23.01.2020 12:177 Как будет организовано движение на улице Поземского в Пскове после реконструкции. СХЕМА 27.02.2020 09:481 Отремонтированная дорога на кладбище Орлецы в Пскове сдана в эксплуатацию 26.02.2020 17:200 На дороге Заозерье - Бродовичи - Дубье в Порховском районе идет капремонт моста через ручей 25.02.2020 23:552 «Убитые дороги Пскова» опубликовали фото изменений псковских дорог за 12 лет 25.02.2020 17:410 «Дорстройсервис» отремонтирует 8 километров Палкинского шоссе за 76,7 млн рублей 25.02.2020 17:050 В рамках капремонта моста через реку Кебца в Псковском районе начались работы по погружению свай
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Отремонтированная дорога на кладбище Орлецы в Пскове сдана в эксплуатацию

27.02.2020 09:48|ПсковКомментариев: 1

Дорога на кладбище «Орлецы» в Пскове, отремонтированная в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сдана в эксплуатацию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, объект был включен в план ремонта на 2019-2020 годы благодаря экономии бюджетных средств на контрактах.

В рамках ремонта подрядная организация – ООО «Дорстройсервис» - отфрезеровала старое покрытие на глубину 5 см, отрегулировала высоту крышек колодцев, заменила плиты покрытия, люки колодцев, бортовой камень. Кроме того, было выполнено устройство основания дороги из щебня толщиной 15 см, выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

В перечень работ также вошло устройство тротуаров и дорожек, укрепление обочин асфальтобетонной крошкой, ремонт автобусных остановок, нанесение разметки.

В общей сложности было отремонтировано 2,3 км дороги местного значения. Работы завершились раньше назначенного срока. Гарантия на верхний слой покрытия составляет 4 года, на бортовой камень – 2 года.

Стоимость ремонта составила 24,5 млн рублей. Средства на ремонт выделены из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» на 2019-2020 года.

Отметим, что дорога на кладбище «Орлецы» приведена в нормативное состояние в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 20-летию подвига десантников 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 6522 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
27.02.2020, 10:490 Госавтоинспекция призывает псковичей быть внимательными в связи с изменением дорожных условий 27.02.2020, 09:481 Отремонтированная дорога на кладбище Орлецы в Пскове сдана в эксплуатацию 27.02.2020, 08:450 Водитель «Ниссана» сбил девушку на пешеходном переходе в Великих Луках 26.02.2020, 17:200 На дороге Заозерье - Бродовичи - Дубье в Порховском районе идет капремонт моста через ручей
26.02.2020, 14:375 Заместителя главы Себежского района будут судить за управление автомобилем в нетрезвом состоянии 26.02.2020, 14:294 Поезда по маршруту Псков - Скангали начнут курсировать с 29 февраля 26.02.2020, 13:550 Местные власти получат доступ к персональным данным автовладельцев 26.02.2020, 10:360 Автобус съехал в кювет в Порховском районе
26.02.2020, 09:340 Сбербанк разрабатывает мультимедийную платформу для автомобилей 25.02.2020, 23:552 «Убитые дороги Пскова» опубликовали фото изменений псковских дорог за 12 лет 25.02.2020, 17:410 «Дорстройсервис» отремонтирует 8 километров Палкинского шоссе за 76,7 млн рублей 25.02.2020, 17:090 Водитель автомашины, повисшей на ограждении моста 50-летия Октября в Пскове, был пьян
25.02.2020, 17:050 В рамках капремонта моста через реку Кебца в Псковском районе начались работы по погружению свай 25.02.2020, 15:561 В Пскове со 2 марта автобус №11 изменит маршрут 25.02.2020, 14:550 Мужчина погиб в ДТП в Себежском районе 25.02.2020, 14:161 Василий Осипов: Некоторые меры по оздоровлению ситуации на «Псковпассажиравтотрансе» непопулярны, но это надо делать
25.02.2020, 10:180 У директора Детской школы искусств Великих Лук, попавшей в ДТП, диагностирован перелом позвоночника 25.02.2020, 09:510 Страдающий алкогольной зависимостью житель Дедовичского района лишен водительских прав 25.02.2020, 09:070 Два ДТП произошли в Пскове утром 25 февраля 25.02.2020, 08:510 Водитель «Ауди 80» врезался в припаркованный автомобиль в Великих Луках. ФОТО
24.02.2020, 20:540 В ДТП погибла педагог великолукской ДМШ №1 Галина Прищепа 24.02.2020, 14:310 Трое нетрезвых водителей задержаны в Псковской области 23 февраля 24.02.2020, 13:591 Стали известны обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 22 февраля в Опочке 24.02.2020, 11:310 Трое детей пострадали в ДТП в Гдовском районе
24.02.2020, 11:180 Из Великого Новгорода в Псков: Стали известны подробности смертельного ДТП в Порховском районе 24.02.2020, 10:500 «Hyundai» и «Chevrolet» столкнулись на Крестовском шоссе 24.02.2020, 10:330 Тело женщины обнаружено в машине, съехавшей в кювет в Порховском районе 23.02.2020, 23:413 Пассажир BMW X5 погиб в ДТП на трассе в Псковской области
23.02.2020, 23:131 День защитника Отечества в Псковской области выдался «урожайным» на задержания пьяных водителей 23.02.2020, 22:242 Необычное ДТП произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове. ФОТО 23.02.2020, 12:051 Уволят же: Как перед Днем защитника Отечества псковские водители-военные закон нарушали. ФОТО 22.02.2020, 15:190 Дорожной полицией на территории региона выявлен пьяный водитель
22.02.2020, 11:347 Один из водителей достал пистолет в ходе конфликта после ДТП на Максима Горького в Пскове 22.02.2020, 11:300 Ночью автомобиль сбил женщину у кафе в Пскове 22.02.2020, 11:010 Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Опочке 21.02.2020, 17:410 Опубликован режим движения автобусов в Псковской области с 22 по 24 февраля
21.02.2020, 15:310 В 2020 году в Псковской области обустроят 27 пешеходных переходов вблизи школ 21.02.2020, 14:152 В начале марта будет перекрыто автомобильное движение по улице Гражданской 21.02.2020, 11:5713 Власти Пскова: Мы будем оплачивать только качественную уборку дорог 21.02.2020, 11:210 Эксперты раскритиковали идею Минпромторга о налоге на старые автомобили
21.02.2020, 09:230 Центр Порхова перекроют в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 21.02.2020, 08:500 Нетрезвый пешеход попал в ДТП на трассе в Себежском районе 20.02.2020, 22:470 Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики с операторами техосмотра пройдут 21 февраля в Пскове 20.02.2020, 22:060 В Пскове объявлен конкурс на содержание почти 900 светофоров за 16,9 млн рублей
20.02.2020, 19:570 В Опочецком районе женщина не справилась с управлением автомобиля и вылетела в кювет. ФОТО 20.02.2020, 17:512 Более 13 километров дороги Дедовичи – Дно –Костыжицы отремонтируют в этом году 20.02.2020, 17:022 Иномарка врезалась в дорожную технику в Новосокольническом районе 20.02.2020, 15:450 Псков-Лада дарит подарки мужчинам к Дню защитника Отечества
20.02.2020, 14:152 На дороге Новгородка - Пушкинские Горы установят новое ограждение 20.02.2020, 11:420 «Спецдор 60» приведет в порядок две псковские улицы по нацпроекту 20.02.2020, 11:300 Псковичка просит установить светофор возле конечной остановки автобуса №6 20.02.2020, 10:450 Подать документы на освобождение от уплаты транспортного налога можно во всех отделениях МФЦ
20.02.2020, 09:290 Прокуратура помогла восстановить автобусное сообщение в Пушкиногорском районе 20.02.2020, 09:030 Нетрезвый водитель опрокинулся на мотоцикле в Бежаницком районе 19.02.2020, 17:5713 Пять видов транспортных карт внедрят в автобусах Псковской области 19.02.2020, 16:310 В Великих Луках, Острове и Псковском районе полицией установлены нетрезвые водители
19.02.2020, 15:410 Вернуть большие автобусы в Великие Луки планируют власти Псковской области 19.02.2020, 14:054 Власти Псковской области рассчитывают отремонтировать Троицкий и Ольгинский мосты в Пскове за счет федерального бюджета 19.02.2020, 13:330 8 мостов было отремонтировано в Псковской области в 2019 году 19.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным
19.02.2020, 12:462 В ДТП на трассе в Опочецком районе микроавтобус насмерть сбил пешехода. ФОТО 19.02.2020, 11:440 К химической очистке цепных мостов приступили в Острове 19.02.2020, 10:440 В Гдове пьяный молодой человек врезался в забор на угнанном автомобиле и попытался скрыться 19.02.2020, 09:181 Девушка переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину на улице Юбилейной в Пскове
19.02.2020, 08:430 Пассажирка пострадала в ДТП на Октябрьском проспекте в Великих Луках 19.02.2020, 08:391 ДТП произошло сегодня утром на повороте на улицу Венскую. ФОТО 19.02.2020, 08:368 К строительству подземных переходов приступают в Великих Луках 19.02.2020, 08:250 Псковича подозревают в ложном сообщении об угоне машины, брошенной после «пьяного» ДТП
18.02.2020, 21:580 На дороге Великие Луки - Новосокольники пострадал пассажир опрокинувшейся легковушки. ФОТО 18.02.2020, 19:0115 В Псковской области автобусы украсят символикой 75-летия Победы 18.02.2020, 17:352 Когда автобусы станут вновь ходить без перебоев, интересуются псковичи у губернатора 18.02.2020, 17:150 Владелец сгоревшего автомобиля в Великих Луках скрылся с места ДТП
18.02.2020, 17:143 В Псковской области изменится система автобусных пассажирских перевозок 18.02.2020, 17:040 Автомобиль полностью выгорел в Великих Луках после ДТП 18.02.2020, 16:323 Интерактив: Столбики на вес золота 18.02.2020, 14:420 На автодорогах Псковской области обновят разметку
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.