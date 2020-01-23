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Областной комитет по транспорту: Подрядчики оперативно вышли на уборку от снега дорог и тротуаров в Пскове

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области призывает автовладельцев быть аккуратнее за рулем в связи с сильным снегопадом в Пскове.

Ведомство также сообщает, что в настоящее время подрядчики по уборке города вышли на объекты и делают максимально возможное для расчистки от снега дорог, мостов, тротуаров и пешеходных дорожек.

На участке №1 – в центре города, в районах Завокзалье, Кресты, Псковкирпич и на улице Советской Армии - работает ГБУ ПО «Псковавтодор». В очистке участков от снега задействованы 3 трактора МТЗ, 3 КДМ (комбинированные дорожные машины) и две ручные бригады. Рабочие расчищают и посыпают песком тротуары, подходы к пешеходным переходам и автобусные остановки.

Участок №2 (район Завеличья от улицы Коммунальной в сторону улицы Юбилейной) и участок №3 (Запсковье, Любятово, улицы Льва Толстого от Вокзальной, Коммунальная, Кузбасской дивизии, Балтийская) обслуживает ООО «Ситиинвестгрупп». На объекты вышли 6 КДМ и 8 МТЗ. Около 30 человек расчищают и посыпают мосты, автобусные остановки, подходы к пешеходным переходам, тротуары. Кроме того, два грейдера отправились на расчистку снега в частный сектор.