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Улицу Советскую в Пскове закроют для транспорта в связи с празднованием Масленицы

В Пскове с 12.00 29 февраля до 19.00 1 марта в связи с проведением мероприятия «Масленичный разгуляй» будет временно прекращено движение автотранспорта по улице Советской от Октябрьской площади до улицы Детской и от улицы Советской до спуска на набережную реки Великой. В качестве объезда определен Октябрьский проспект, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Администрация города приносит свои извинения за временные неудобства и просит граждан заранее планировать места под парковку и соблюдать правила дорожного движения.