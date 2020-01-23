Улица Советская в Пскове закрыта для транспорта в связи с празднованием Масленицы

До 19.00 1 марта в связи с проведением мероприятия «Масленичный разгуляй» временно прекращено движение автотранспорта по улице Советской от Октябрьской площади до улицы Детской и от улицы Советской до спуска на набережную реки Великой в Пскове. В качестве объезда определен Октябрьский проспект, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.
Администрация города приносит свои извинения за временные неудобства и просит граждан заранее планировать места под парковку и соблюдать правила дорожного движения.