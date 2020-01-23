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С сегодняшнего дня закрывается часть улицы Гражданской в Пскове, автобус №11 изменит маршрут

Участок улицы Гражданской в Пскове, от ул. Спортивной до Октябрьского проспекта, закроют для транспорта с 2 до 11 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, ограничения связаны с реконструкцией стадиона «Машиностроитель».

Улица Гражданская перекрыта с 8.00 2 марта до 24.00 10 марта.

В связи с этим меняется маршрут №11 - автобус будет идти от Летнего сада по Октябрьскому проспекту, ул. Вокзальной на вокзал, минуя улицы Гражданскую и Я.Фабрициуса. От вокзала «одиннадцатый» пойдет по ул.Вокзальной, ул.Бастионной с выездом на Октябрьский проспект. Также следуют автобусы №№ 8 и 19, выезжая с вокзала.