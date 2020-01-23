В Псковской области разработаны мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП

Комплекс мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП разработало управление ГИБДД УМВД России по Псковской области. Информацию заслушали члены рабочей группы при администрации Псковской области по вопросам достижения целей и показателей региональных проектов по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
По итогам 2019 года выявлено 13 аварийно-опасных участков, из них 9 - в Пскове, 3 - в Великих Луках, 1 - на региональной дороге в Опочке. По результатам анализа ДТП в комплекс мероприятий по устранению аварийных участков включено нанесение разметки с применением термопластика, установка недостающих дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов мигающими светофорами, устройство шумовых полос, установка комплексов фотовидеофиксации, строительство искусственного наружного освещения в населенных пунктах.
Работы будут проведены в Пскове: на перекрестках Рижского проспекта с улицами Печорской и Юбилейной, на пересечении улицы Юбилейной с Кузбасской дивизии, на участке улицы Юбилейной от улицы Мирной до Красноармейской набережной, на площади Победы, на пересечении Крестовского шоссе с улицей Болотной, на Октябрьской площади, на участке улицы Поземского от улицы Труда до моста Троицкий, на пересечении улицы О. Кошевого с улицей Белинского.
В Великих Луках - на двух участках улицы Гагарина, на перекрестке Октябрьского проспекта с улицей Промышленной и на перекрестке улицы Ленина с улицей Коммунальной в Опочке.
Добавим, что в 2019 году в Псковской области наблюдалось снижение количества погибших на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Смертность в ДТП составила 15,2 случая на 100 тысяч населения. В абсолютных цифрах количество ДТП по сравнению с 2018 годом сократилось на 113 случаев, количество погибших в результате аварий стало меньше на 26 человек.