АвтоМир / Дороги

Три улицы отремонтируют в Острове по «дорожному» нацпроекту

В Острове в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют три улицы. По результатам электронных торгов ремонтом займется ООО «Дорстройсервис», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Один из объектов – автомобильная дорога общего пользования местного значения по улице Пригородной. Протяженность ремонтируемого участка составит 787 метров. Техническим заданием предусмотрено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия на глубину до 5 см, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси на дороге и съездах, ремонт колодцев, покрытие асфальтобетоном дорожек и тротуаров, укрепление обочин щебнем, замена бортового камня, нанесение дорожной разметки со светоотражающими материалами. На эти цели предусмотрено 9,8 млн рублей.

На улице Балтийской приведут в нормативное состояние 650 метров. На этой дороге расчистят полосу отвода от деревьев и кустарника, углубят и прочистят кювет, демонтируют старые водопропускные трубы и установят новые. На асфальтном участке дороги устроят выравнивающий и верхний слои покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, укрепят обочины. На гравийном участке дороги предусмотрено устройство корыта глубиной до 50 см, уплотнение грунта, устройство основания дороги из песка (20 см), песчано-гравийно-щебеночной смеси (25 см) и щебня (5 см), а также нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Кроме того, будут отремонтированы примыкания и съезды к домам, установлены сигнальные столбики, нанесена разметка. Сумма контракта на выполнение этих работ составила около 12 млн рублей.

Третий объект, вошедший в план ремонта, - 200 метров улицы Рымара. Контрактом предусмотрены срезка дорожного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона, демонтаж старых и укладка новых плит покрытия, асфальтирование пешеходных дорожек и тротуаров, замена бортового камня, ремонт съездов и обочин. На эти виды работ будет затрачено около 2,3 млн рублей.

Все три объекта должны быть готовы к 1 августа. Средства на ремонтные работы выделены из бюджета муниципального района «Островский район» в рамках субсидии из федерального и областного бюджетов.