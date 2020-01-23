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Улицы Боровую и Черняховского в Пскове планируется отремонтировать до 20 июля Пскове

До 20 июля подрядчик должен отремонтировать улицы Боровую и Черняховского в городе Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков в ответ на обращение на сайте губернатора.

Сергей Иванов поинтересовался, когда автомобилисты и пешеходы смогут нормально передвигаться по указанным двум улицам в районе «Псковкирпич». «Дороги убиты. Живого места нет. Тротуаров нет. Пешеходы вынуждены идти по проезжей части, которой нет. Собственники (или не собственники) жилых домов самовольно захватывают обочины, что затрудняет проход/проезд по данным улицам», - написал пскович.

Как сообщил Александр Братчиков, в настоящее время между Управлением городского хозяйства и ООО «СпецДор 60» заключен муниципальный контракт на ремонт улицы Черняховского. В ходе работ планируется обновить покрытие проезжей части и укрепить обочины.

Также, по его словам, между УГХ и ООО «ДорСтройСервис» заключен муниципальный контракт на ремонт улицы Боровой. Здесь будут проведены те же работы, что и в первом случае. Кроме того, будет отремонтирован тротуар по улице Карбышева, на участке от улицы Боровой до дома №4 по улице Карбышева.

По контракту подрядная организация обязуется выполнить работы в срок до 20 июля, заключил Александр Братчиков.