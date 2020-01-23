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В Пскове решение прокуратуры отменили целлофановым пакетом. ВИДЕО

На Красноармейской набережной в Пскове позавчера был установлен знак 3.1 «Въезд запрещен» на пересечении с ул. Полковой при движении со стороны ул. Юбилейной.

Как стало известно, установить знак предписала прокуратура Псковской области, куда обратился один гражданин с просьбой обезопасить движение пешеходов. Кстати, данное предложение рассматривалось в июле прошлого года на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Тогда предложение не поддержали, сославшись на отсутствие нормального альтернативного проезда.

Очевидно, что данная мера не обезопасит пешеходов, так как знак распространяет свое действие только до ближайшего пересечения - с Трудовым пер., а до этого перекрестка машины смогут ездить даже быстрее, так как будут знать, что на этом участке не может быть «встречки».

Зато автомобилистам с помощью этого знака предложили проезд по соседним улицам Полковой и Войсковой, которые в настоящее время полностью разбиты, в ямах и лужах. В результате жители самостоятельно повесили на знак черный пакет, таким образом «ликвидировав» его. Общественное мнение сводится к тому, что разумно сначала отремонтировать дорогу для объезда, а после этого установить запрещающий знак. По заверению властей, такой ремонт намечен на следующий год.

А пока в качестве временной меры на участке целесообразно установить искусственные дорожные неровности для успокоения трафика, что как раз и повысит безопасность для пешеходов. О чем «Убитые дороги» и напишут в обращении в прокуратуру и ГИБДД.