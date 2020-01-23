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Александр Братчиков о ремонте псковских улиц: Лучше, но я не всем доволен

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил сегодня, 4 марта, ход ремонтных работ, которые ведутся на улице Яна Фабрициуса, перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной, а также на улице Леона Поземского. Об этом градоначальник сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Строительство идет лучше, но я не всем доволен. Поставил перед подрядчиками задачу войти в график, напомнил, что по контракту они должны мыть колеса, чтобы грязь не разносилась по всему городу», - написал Александр Братчиков.

Глава городской администрации также отметил, что около 3-й поликлиники строители не соблюдают правила техники безопасности. «Дал 3 дня на устранение замечаний», - добавил он.

Напомним, в 2020 году в Пскове намечен и большой фронт дорожных работ. Городские власти планируют отремонтировать 17 улиц, объездную дорогу под виадуком, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, одну площадь, один мост, путепровод, пешеходную дорожку, несколько проездов и 5 дворовых территорий.

Без учета дворовых территорий и проездов на ремонт улично-дорожных объектов Пскова в 2020 году предусмотрены денежные средства за счет субсидий из федерального, областного и городского бюджетов в размере более 513 млн рублей. Из них на улицы - более 445 млн рублей, на тротуары - почти 44 млн рублей, на площадь - 13 млн рублей, на мост - 2,7 млн рублей, на путепровод - 7 млн рублей, на пешеходную дорожку - 2 млн рублей. Всего планируется отремонтировать порядка 20 километров дорог.

Подробнее в нашем лонгриде «Год больших строек в Пскове».