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Пять участков дороги Заполье - Гдов в Плюсском районе вошли в нацпроект

Пять участков автомобильной дороги Заполье - Гдов отремонтируют в этом году в Плюсском районе в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожные работы будут выполнены на отрезке между деревнями Большое Захонье и Березицы (на 33-ем, с 36-го по 41-й, с 47-го по 50-й, на 54-ом и с 57-го по 59-й км дороги). Общая протяженность участков составит около 10,8 км.

Подрядной организацией по итогам электронного аукциона стало ООО «ДАФ». Сумма контракта составит более 119 млн рублей.

Техническим заданием предусмотрены подготовительные работы (расчистка полосы отвода, прочистка водоотводных канав, планировка откосов, срезка асфальта и другие), устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, ремонт пересечений, примыканий и съездов, водопропускных труб, укрепление обочин, нанесение разметки термопластиком, установка искусственных неровностей.

В рамках проекта будет сделано 5 автобусных остановок с устройством пандусов, установкой металлических автопавильонов, скамеек и урн.

Срок окончания ремонтных работ по контракту - до 10 сентября 2020 года.

Отметим, что дорога Заполье – Гдов протяженностью более 148 км относится к III категории с двухполосным движением, ширина проезжей части составляет 7 метров, укрепленных обочин - 2-3 метра. Около 94 км дороги проходит по Плюсскому району, более 54 - по Гдовскому. В Плюсском районе на сегодняшний день отремонтированы участки протяженностью свыше 41 км. В прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было приведено в нормативное состояние 9,5 км.