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Федеральные трассы в Псковской области готовы к весеннему паводку

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» завершило подготовку подведомственных федеральных автомобильных дорог в Псковской области к прохождению весеннего паводка. Подрядные организации, занятые в обслуживании автодорог, переведены в режим повышенной готовности. Для ликвидации возможных последствий паводка сформировано 16 бригад общей численностью 218 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В преддверии весны подрядные организации ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий по защите федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в период прохождения паводка, графики дежурства групп оперативного реагирования для контроля за потенциально опасными и низководными искусственными сооружениями. Всего таких участков на федеральных автодорогах в Псковской области насчитывается 25. Их общая протяженность 5,54 км. Большая часть этих участков находится рядом с водопропускными трубами и низководными искусственными сооружениями.

Уже к 17 февраля в Управлении дорог была сформирована противопаводковая комиссия из числа руководящего состава ФКУ, организовано взаимодействие с Госавтоинспекцией и МЧС. Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС в период половодья проводится мониторинг паводковой ситуации и патрулирование участков дорог. Для предупреждения и ликвидации последствий паводка подрядные организации заготовили 1080 кубометров инертных материалов. К работе готово 102 единицы дорожной спецтехники.

Отметим, в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» регулярно поступает специализированная гидрометеорологическая информация о состоянии водных объектов, обзор гидрологических условий и прогноз на ближайшие дни. Это позволяет оперативно принять превентивные меры на случай возможных ЧС.