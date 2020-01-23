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Нацпроект позволит отремонтировать около 6 км дорог в Псковском районе

В план-график ремонтных работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включено 6 участков автомобильных дорог Псковского района. Пять из них отремонтирует подрядная организация ООО «СПЕЦДОР 60», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В контракт, заключенный между администрацией Псковского района и подрядчиком, вошли: участок дороги Логозовичи - Тупы - Корлы протяженностью 1,5 км, центральная улица деревни Москота Карамышевской волости длиной 530 метров, 800 метров дороги от трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье до дороги Чужбино -Теребище в Серединкой волости и 2 км дороги от федеральной трассы до железнодорожной станции Черняковицы в Торошинской волости.

Среди видов работ значатся расчистка площадей от кустарника и мелколесья, снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, планировка и укрепление обочин, ремонт водопропускных труб и другие.

Общая сумма контракта составила около 27 млн рублей. Срок окончания работ намечен на 31 августа 2020 года.

Экономия на торгах позволила включить в план дополнительный объект – 660 метров дороги Подосье - Заровенье (Камно) в Завеличенской волости.

Аукцион на выполнение ремонта этого участка объявлен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Максимальная начальная цена контракта - 5,4 млн рублей. В настоящее время идет подача заявок. Выполнение ремонтных работ должно занять не более 90 дней с момента подписания контракта.

Гарантийный срок устранения дефектов выполненных работ составляет на верхний слой покрытия из асфальтобетона – 4 года, на нижний слой - 5 лет, на укрепление обочин - 3 года.

Всего на ремонт дорог в рамках БКАД Псковский район получит 33,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.