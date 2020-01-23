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10 марта в Пскове закроют для проезда участок улицы Кузнецкой

В связи с проведением работ по удалению аварийных деревьев 10 марта с 10.30 до 14.00 в Пскове временно будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Кузнецкой от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, объезд будет осуществляться по улице Спортивной и Гражданской.

Учитывая данную информацию, автомобилистам рекомендуется заранее выбирать направления для объезда.

Администрация города просит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.