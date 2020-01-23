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Улицы Маяковского и Горького отремонтируют в Усвятах

На четырех улицах в поселке Усвяты будет проведен ремонт. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Работы планируется провести на следующих улицах: Гвардейская, Маяковского, Максима Горького (от пересечения с улицей Грибакиных до дома №81), Грибакиных (от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с улицей 25 Октября).

Максимальная цена контракта составляет 4 миллиона 966 тысяч 667 рублей. Источник финансирования - субсидии из областного и местного бюджета.

Аукцион назначен на 19 марта. Срок выполнения ремонта - 60 календарных дней с даты подписания контракта.