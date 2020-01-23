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Самый масштабный ремонт в рамках БКАД в Псковской области пройдет на Гдовской трассе

Более 31 км автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье планируется привести в нормативное состояние в этом году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Закупка разделена на два лота. По одному из них электронный аукцион уже состоялся. Победителем определено ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Сумма контракта составила 146,5 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация отремонтирует 9,2 км автодороги на участке между деревнями Хохлово и Добручи в Гдовском районе (км 123+500 – км 132+700). Техническим заданием предусмотрены валка деревьев; фрезерование старого дорожного покрытия; устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия; ремонт водопропускных труб; ремонт автобусных остановок с устройством пандуса, заменой металлического автопавильона и установкой скамеек и урн; нанесение дорожной разметки для обеспечения безопасности дорожного движения. Окончание ремонтных работ по контракту - до 17 сентября 2020 года.

Отметим, что автодорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье относится к III категории, имеет две полосы движения.