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Тротуары в Бежаницком районе станут ровнее за 10 миллионов рублей

Объявлен аукцион на ремонт тротуаров в Бежаницком районе. Информация размещена на сайте госзакупок.

В Бежаницах работы запланированы на улицах Григория Стрепетова, Советской (напротив домов №№ 28-30, правая сторона) и от улицы Смольной до перекрестка с улицей Комсомольской (левая сторона).

Также частично будет обновлен тротуар на улице Поселковой в поселке Красный Луч, улице новой в селе Ашево и улице Октябрьской в деревне Лющик.

Максимальная цена контракта - 10 миллионов 186 тысяч 868 рублей, источник финансирования - муниципальный бюджет.

Срок исполнения контракта - с 12 мая по 31 августа 2020 года.