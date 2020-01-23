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Депутат объяснил, почему не ведется благоустройство пешеходной дорожки к мосту Невского в Пскове

Глава Псковского УФАС Ольга Милонаец поинтересовалась, как жительница Пскова, почему не исполняются озвученные на 2020 год планы по восстановлению тротуаров и созданию доступной среды вдоль улицы Чудской и Ижорского батальона, а также вблизи некоторых социально важных объектов. Свой вопрос она опубликовала в группе «Контроль.Псков» в соцсети Facebook.



Фото: группа «Контроль.Псков», Facebook

«В прошлом году были радостные посты, что принято решение отремонтировать аллею к новому мосту. Не пора начинать или передумали? Григорий Стороненков, просвятите?», - поинтересовалась она.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков откликнулся на вопрос. «Что касается пешеходной дорожки вдоль улицы Чудской, то я сам очень хотел бы, чтобы это место было благоустроенным, удобным, красивым и доступным для всех категорий граждан. Однако не все получается сразу. Факторов много, в том числе и активность подрядчиков, так как в этом году очень работ, связанных с ремонтом дорог - больше миллиарда», - ответил он.



Фото: группа «Контроль.Псков», Facebook

Депутат заверил, что вопрос остается на контроле, и рассказал, что в конце прошлого года по указанной территории проехали инвалиды-колясочники, живущие в Овсище. По итогам совместно с ними был намечен план восстановления тротуаров с учетом доступности.

Григорий Стороненков попросил набраться терпения и держать руку на пульсе. «Я очень рад, что в округе, который я представляю в гордуме, есть столько внимательных и неравнодушных людей. Народный контроль нам очень-очень часто помогает. И здесь, наверняка, доведем до ума тоже», - заверил он.

Ситуацию также прокомментировал депутат гордумы Федор Постнов. Он отметил, что изначально благоустроить тротуары, ведущие к мосту А. Невского, обещали до 1 июня. «Ждем», - добавил он.