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Как в фильме ужасов: Местные жители о дороге Новосокольники - Базлово

«Мы вернулись в прошлый век. Такой дороги не было тридцать лет. За что мы платим налоги? Куда смотрит администрация района, волости?», - такие отзывы оставили пользователи соцсети ВКонтакте под постом с фотографиями, запечатлевшими текущее состояние дороги Новосокольники – Базлово и опубликованными в группе «Подслушано. Новосокольники».



Фото здесь и далее - группа «Подслушано. Новосокольники», ВКонтакте

В комментариях пользователи отметили, что местные власти говорят, что погодные условия не позволят провести ремонтные работы на дороге. «Но эти "погодные условия" длятся уже несколько лет!» - обратила внимание одна из местных жительниц.

Одна из участниц группы согласилась, что в словах администрации есть зерно истины. «Я интересовалась в дорожном комитете, разговаривала со специалистами-дорожниками. Они говорят, что подсыпка в настоящий момент не даст результата. Грунт проседает. Идут дожди. В этих условиях даже асфальтовое покрытие проваливается. Дорога должна подсохнуть. Сейчас надо по большому счету закрыть дорогу для транспорта. Для большегрузов точно», - отметила она.

С такой точкой зрения согласились не все. «Это все бред, в настоящее время и новой техникой, можно сделать все. Нужно только желание вышестоящих руководителей», - высказался один из участников дискуссии.

Местные жители отмечают, что из-за ужасного состояния дороги затруднен проезд карет скорой помощи к пожилым людям, которые всю свою жизнь посвятили селу, а также рейсовых автобусов, которые подвозят детей в школу.

Добавим, что одна из жительниц Новосокольнического района в связи с указанными проблемами обратилась за помощью к активистам движения «Убитые дороги».