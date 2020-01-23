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Определен подрядчик на ремонт дороги Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь по нацпроекту БКАД

Определена подрядная организация на еще один объект национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года в Псковской области. Это участок автомобильной дороги Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь протяженностью 7,6 км (км 0+180– км 7+780) от Невеля за деревню Поздноево в Невельском районе.

Заказчик ремонта – ГБУ ПО «Псковавтодор». Работы будет производить ООО «Автомобильные дороги Пскова».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, техническим заданием предусмотрены подготовительные работы: устройство водоотводных канав, планировка откосов и дна кюветов и канав, валка деревьев, расчистка полосы отвода. В ведомость работ также включены разработка и уплотнение грунта, устройство основания дороги из щебня, нанесение трех слоев покрытия (нижнего, выравнивающего и верхнего). Новый асфальт также уложат на пересечениях, примыканиях и тротуарах. Кроме того, в план входит устранение просадок и укрепление обочин, ремонт и замена отдельных звеньев водопропускных труб. На автобусных остановках будут установлены павильоны, скамьи и урны. На дорожное покрытие нанесут разметку.

Сумма контракта составила 85 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Срок окончания ремонтных работ – до 21 августа 2020 года.

Автомобильная дорога Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь относится к III категории, имеет две полосы движения, ширина проезжей части – 7 метров, обочин – от 1,3 до 4 метров. Ремонтируемый участок входит в региональный проект «Дорожная сеть» в составе федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».