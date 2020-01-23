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Власти Пскова рассмотрят возможность установки светофора на пересечении улиц Ижорского Батальона и Снятная Гора

Возможность установки регулируемого пешеходного перехода на улице Ижорского Батальона в сторону улицы Снятная Гора рассмотрят власти Пскова. Такое решение было принято в рамках контрольного выезда депутатов Псковской городской Думы по округу №12. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в выезде приняли участие глава города Пскова Елена Полонская, депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий, депутат гордумы по 12-му округу Григорий Стороненков.

На текущий момент организация дорожного движения на указанном участке улиц не отвечает требованиям безопасности дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей. Тротуар на улицах отсутствует, улица фактически «зажата» заборами с двух сторон. В результате пешеходы, гости отеля «Камелот», а также паломники и верующие, направляющиеся в Снетогорский монастырь, вынуждены на участке улицы Ижорского Батальона идти по проезжей части в попутном с транспортом направлении.



«Необходимо, чтобы люди могли свободно ходить от улицы Алехина, 1 до Снятной Горы. Мы разделили вопрос на несколько этапов: в прошлом году сделали освещение. Было бы хорошо в этом году сделать перекресток безопасным», - рассказал Григорий Стороненков.





«То, что нужно принимать меры для безопасности, ни у кого сомнений не вызывает. Комиссия по безопасности дорожного движения подтвердила, что нужна реконструкция перекрестка, а уже оттуда выйдут все необходимые решения: делать ли круговое движение, пешеходный переход с подходами или светофор. Необходимо разработать проектную документацию», - заявила глава города Пскова Елена Полонская, подчеркнув, что при формировании бюджета нужно предусмотреть денежные средства.