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Разбитый тротуар у коррекционной школы №2 в Пскове отремонтируют в 2021 году

Разбитый тротуар на улице Леона Поземского от дома №61 до пересечения с Ипподромной отремонтируют в Пскове в рамках реконструкции всей улицы. Об этом рассказал представитель УГХ Александр Грацкий в рамках контрольного выезда депутатов Псковской городской Думы по округу №12, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В настоящее время это один из самых плохих участков тротуара на всей улице. Здесь расположена специальная коррекционная школа №2, с двумя избирательными участками и автобусная остановка «Улица Александра Невского», - рассказал депутат гордумы по округу №12 Григорий Стороненков, пояснив, что на тротуаре постоянно находятся большие лужи, которые мешают безопасному передвижению горожан.

Александр Грацкий ответил, что в 2021 году в рамках реконструкции улицы Леона Поземского предусмотрено расширение проезжей части и ремонт тротуаров.

Григорий Стороненков заметил, что, по его мнению, до проведения ремонта все-равно необходимо засыпать лужи щебнем, чтоб бы местные жители и ученики школы могли свободно подходить к автобусной остановке.