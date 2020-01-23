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Ремонт улицы Балтийской в Острове начался с прочистки кюветов и укладки труб. ФОТО

В Острове начался ремонт улицы Балтийской в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, подрядная организация - ООО «ДорСтройСервис» приступила к прочистке кюветов и укладке новых водопропускных труб.



Фото здесь и далее - «Дороги Псковской области», ВКонтакте

В комитете уточнили, что на асфальтном участке дороги устроят выравнивающий и верхний слои покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, укрепят обочины.

Добавим, что в нацпроект вошли 650 метров этой дороги.

На гравийном участке дороги предусмотрено устройство корыта глубиной до 50 см, уплотнение грунта, устройство основания дороги из песка (20 см), песчано-гравийно-щебеночной смеси (25 см) и щебня (5 см), а также нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, будут отремонтированы примыкания и съезды к домам, установлены сигнальные столбики, нанесена разметка.

Сумма контракта на выполнение этих работ составила около 12 млн рублей.