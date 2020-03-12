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Опубликованы условия проезда большегрузов в период весенней «просушки» дорог Псковской области

С 23 марта по 21 апреля будет действовать временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства.

Ограничение вводится в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно приказу о введении сезонных ограничений, предельно допустимые значения в период «просушки» составят 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки, 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки, за исключением ряда трасс.

В приложении к приказу обозначены 39 участков дорог, на которых устанавливаются свои максимальные осевые нагрузки в период действия весенних ограничений.

С условиями проезда - перечнем дорог и предельно допустимыми значениями на каждую ось транспортного средства - можно знакомиться ЗДЕСЬ.