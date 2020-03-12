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13 улиц приведут в порядок в Псковской области в рамках проекта «Улица Победы»

Псковская область примет участие в общероссийском проекте «Улица Победы», который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в течение юбилейного 2020 года планируется привести в нормативное состояние улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или героев войны. В перечень таких объектов в Псковском регионе вошли 13 улиц.

Это улицы Черняховского и Рокоссовского в Пскове, улица Рымара в Острове, улицы Германа и Победы в Новоржеве, улица Аудрини в деревне Полоное Порховского района, улица Орлова в Порхове, улица 9 Мая в деревне Лучево, улицы Боченкова и Чайкиной в деревне Поречье Великолукского района, улица Раи Гавриловой в Опочке, улица Ветеранов в деревне Кошелевицы Плюсского района и улица Бундзена в Дедовичах.

На указанных дорогах будет проведен ремонт покрытия проезжей части либо его восстановление за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Сроки выполнения работ - с апреля по октябрь 2020 года.