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На Рижском проспекте в Пскове сильным ветром повреждены два светофора. ФОТО

Два светофора на Рижском проспекте в Пскове серьезно получили серьезные повреждения из-за сильного ветра. Как сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте, светофор около ТРЦ Fjord Plaza порывами сильного ветра оторвало от опоры, а около «Ленты» световые элементы выпали из корпуса.



Фото здесь и далее - группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте

В комментариях пользователи отмечают, что на перекрестке улиц Инженерной и Ипподромной светофор уже второй день «сдуло без ветра».

Напомним, в Псковской области с 11 марта фиксируется усиление скорости ветра. Соответствующие предупреждения о неблагоприятном природном явлении выдавало накануне ГУ МЧС России по Псковской области.

В Управлении городского хозяйства администрации города Псковской Ленте Новостей сообщили, что знают о всех случаях повреждения светофоров. «Ситуация держится на контроле. Светофоры на Рижском проспекте будут отремонтированы в течение дня. На Инженерной улице ситуация сложнее, но она также находится на контроле, пытаемся воздействовать на подрядчика», - прокомментировали в УГХ Пскова.