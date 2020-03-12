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Сотрудники опочецкого ГИБДД призывают автомобилистов осторожнее ездить по «снежной каше»

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» призывают автомобилистов осторожнее ездить по «снежной каше». В сообществе отдела «Вконтакте» автомобилистов, которые уже переобулись на летние шины, призывают воздержаться от поездок, даже не далеких.

«Снежная каша коварна похуже гололеда. На гололеде, по крайней мере, водитель примерно знает, как себя вести, а снежная каша на то и каша. Сцепления с дорогой как такового вообще нет. Вроде бы уверенная езда автомобиля вдруг оборачивается сильнейшим заносом, с которым с трудом может справиться даже водитель, прошедший обучение контраварийному вождению. Единственное правило для езды по снежной каше ― осторожность, и еще раз осторожность. Дистанция, скоростной режим, внимательность и быстрая реакция ― это только несколько составляющих безопасной езды по дороге, покрытой смесью льда, снега и воды», - говорится в сообществе.

Автомобилистам рекомендуют не забывать, что:

- Тормозной путь автомобиля на обледенелой дороге увеличивается. Единственным правильным решением в условиях гололеда будет соблюдение дистанции до впереди идущего автомобиля ровно в 2 раза большей, чем летом. Не менее внимательно надо следить за пешеходами в пределах видимости, вдруг кому-то придет в голову перебежать дорогу.

- Гололед, покрытый «снежной кашей» после обильного снегопада, еще большая опасность, потому как зимние шины не в состоянии цепляться шипами или «липучками» за ледяную корку. Такие дорожные условия требуют, при необходимости торможения, ни в коем случае не «топить» педаль тормоза в пол, а применять импульсное торможение — несколькими короткими нажатиями на педаль. Иначе превратитесь в обычного лыжника, имеющего на ногах вместо лыж — машину.

- Лихачить в условия гололеда может себе позволить только опытный спортсмен, участник ралли, обученный приемам экстремального вождения. А для обычного человека при езде по гололеду на машине с АКПП лучшим решением будет держать ногу над тормозом, а не над газом, как летом. В первые секунды потери контроля над ситуацией нога сама начинает инстинктивно давить в пол.

- Колея на зимней дороге — большая проблема даже для опытного водителя: машину начинает вести в сторону даже на небольшой скорости. Тут ни в коем случае не следует не держать руки в напряжении. Нужно позволять машине немного «болтаться» вправо и влево, но при этом продолжать контролировать руль. Если на переднеприводном автомобиле в колее стало заносить заднюю часть, ни в коем случае нельзя тормозить — лучше немного прибавить газу. Если то же самое происходит на машине с задним приводом, необходимо наоборот, слегка снизить скорость.

- Самое сложное — управлять машиной, которую уже начало заносить и крутить. Неуправляемые заносы нередко заканчиваются страшными ДТП. В этой ситуации мастера вождения советуют делать вещи, вроде бы, противоестественные — держать руль прямо, либо поворачивать его в сторону заноса. Занос — это когда задняя часть автомобиля «пытается обогнать» переднюю. Описанный прием создает противовес этому явлению. Если машину крутит, то прямо выставленные колеса быстро затормозят вращение кузова.

- Когда вы разворачиваете машину на скользкой дороге, ее естественным образом ведет прямо. Слегка поверните руль в ту сторону, куда вас несет, и едва заметно нажмите на тормоз. При легком торможении вес автомобиля сместится на переднюю ось и сцепление с поверхностью улучшится.

Как тормозить на автомобилях с ABS?

Когда при экстренном торможении начала работать антиблокировочная система ABS (вы это поймете по биениям тормозной педали), это и хорошо, и плохо. Хорошо, что устройство спасает от блокировки колес. Плохо, что система устранила вас от торможения, и вы не сможете точно определить, где остановится автомобиль.

Вы можете столкнуться с ситуацией, когда в ответ на сильное нажатие тормозной педали нет тормозного эффекта. Даже профессионал может получить серьезный стресс при отказе автомобиля от торможения. Такая ситуация встречается в тех случаях, когда начинается зимний сезон на летних или универсальных шинах, которые «дубеют» на морозе. После того, как вы остановите автомобиль, срочно купите зимние шины с шипами(!), чтобы ABS смогла помочь при экстренном торможении.

Когда вы тормозите на неровной дороге или участке с меняющимся коэффициентом сцепления, ABS снимает тормозное усилие с «проблемного колеса» и ослабляет динамику торможения. Ваш тормозной путь станет длиннее.

Остерегайтесь снегопада! ABS неохотно тормозит на снежной целине, где короткая блокировка колес смогла бы помочь, а ABS это делать не умеет. В таких ситуациях следите за безопасной дистанцией спереди и сзади, призывают в сообществе.