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АвтоМир / Дороги

Участок ул. Л.Поземского от ул. Набат до ул. Труда закроют на одну ночь

14.03.2020 16:52|ПсковКомментариев: 0

В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Л.Поземского в Пскове с 23.00 27 марта до 5.00 28 марта закрывается для движения автотранспорта участок ул.Л. Поземского от ул.Набат до ул. Труда. В качества объезда определена ул. Школьная. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок, при возможности заранее выбирать пути объезда. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - отметили в администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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