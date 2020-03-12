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На ямы вместо дороги на улице Петровской пожаловалась псковичка

На состояние дорожного покрытия на улице Петровской на участке от улицы Коммунальной до Максима Горького, 1 обращает внимание псковичка на сайте губернатора.

По ее словам, проехать на этом участке дороги практически невозможно, кругом одни ямы, причем далеко не маленькие. «Ямочного ремонта с осени, наверное, не делалось, хотя он там не особо поможет. Размеры ям явно превышают установленные ГОСТом, т.к. длина некоторых намного превышает 15 см. Согласно нового ГОСТа сроки ремонта улиц должны занимать не более 1-12 суток в зависимости от категории дороги и класса улиц. На указанном же участке дороги ямы присутствуют постоянно», пишет местная жительница и задает вопрос: «Когда будет произведен ремонт данного участка дороги?»