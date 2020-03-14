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Движение по участку улицы Гражданской будет закрыто на два месяца

На два месяца будет закрыто движение по участку улицы Гражданской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В связи с проведением реконструкции улицы Яна Фабрициуса с 8.00 17 марта до 00.00 17 мая закрывается для движения автотранспорта участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до улицы Яна Фабрициуса, перекресток улицы Яна Фабрициуса и улицы Гражданской, а также участок улицы Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до улицы Металлистов. В качестве объездов определены улица Советская и Октябрьский проспект.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении псковичей и гостей города просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.