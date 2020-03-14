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Местный житель жалуется на состояние дороги «Пимахи-Линово» в Пыталовском районе

На состояние автомобильной дороги Пыталовского района Псковской области «Пимахи - Линово» жалуется местный житель. Видеообзор дороги мужчина выложил в социальных сетях. В видео он пытается пешком пройти по дороге, которая, по его словам, должна обслуживаться администрацией. В видео местный житель утверждает, что по дороге можно проехать только на большом внедорожнике или тракторе.

Кадр из видеообзора.

«Ни врачи, ни пожарная, ни кто-либо другой в данный момент к нам проехать не могут. Если ребенок заболел, то я вынужден его везти на тракторе к врачу. Все жалуются, что к нам не проехать, говорят, делайте, что хотите. И за это я должен платить налоги», - рассказывает в видео мужчина, уточняя, что до ближайшей точки цивилизации пешком идти 6 км.