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Дорожную разметку в центре Пскова обновят к 9 мая

Дорожную разметку на зоны, на которых будут проходить праздничные мероприятия в честь 75-я Победы в Великой Отечественной войне, нанесут в Пскове до 9 мая. Об этом сегодня, 17 марта, на встрече главы администрации города с подрядчиками, которые занимаются уборкой, рассказал заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Градский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Грацкий отметил, что в эти зоны войдут центр города и Октябрьский проспект, и пояснил, что в этом году нанесение разметки на дороги города будет проходить в три очереди. Вторая очередь включит в себя все дороги, по которым ездит общественный транспорт. Здесь работы будут завершены до 15 июня.

В третью войдут все остальные улицы, дорожная разметка на них появится к 15 июля.

Начальник городского управления ГИБДД Владимир Папорт попросил, по возможности, ускорить работы, и постараться успеть нанести разметку в городе к началу летних школьных каникул.