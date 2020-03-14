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Пешеходный переход обустраивают у Должицкой школы в Плюсском районе

У Должицкой средней общеобразовательной школы в деревне Должицы Плюсского района идет обустройство пешеходного перехода. Работы проводит ООО «Знак-Трейд СПб» по заказу ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На переходе уже установлен мигающий светофор Т7 на солнечных батареях, дорожные знаки «Пешеходный переход» с желтой окантовкой на флуоресцентной основе. Рабочие выполняют монтаж пешеходных ограждений.

Всего в этом году в Псковской области в рамках нацпроекта обустроят 27 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. Будет установлено 54 светофора, 108 дорожных знаков и более 2,5 тыс. погонных метров ограждения.

С перечнем дорог, на которых появятся безопасные пешеходные переходы, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Отметим, что автономные солнечные светофоры Т7 – одно из наиболее эффективных средств безопасности на пешеходных переходах, сокращают риск ДТП. Они работают за счет солнечных батарей, надежны и энергоэффективны.