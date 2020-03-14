АвтоМир / Дороги

В нацпроект БКАД вошла дорога Череха - Высоцкое - «Весна-80» в Псковском районе

В этом году в рамках регионального проекта Псковской области «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют более 4,3 км автомобильной дороги Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80» от деревни Глоты в Псковском районе до СНТ «Весна-80». Контракт на выполнение работ по ремонту региональной автомобильной дороги по результатам электронного аукциона заключен с ООО «Меридиан», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В рамках контракта будут выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, ремонту водопропускных труб и автобусных остановок.

Средства на работы будут выделены из областного бюджета в сумме 41,7 млн рублей.

Окончание ремонтных работ запланировано на 3 августа 2020 года. Заказчик ремонта - ГБУ ПО «Псковавтодор».