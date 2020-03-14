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АвтоМир / Дороги

Основные виды работ по реконструкции улицы Поземского будут завершены к середине лета

18.03.2020 12:37|ПсковКомментариев: 1

Асфальтирование проезжей части ул. Леона Поземского в Пскове начнется в середине мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 18 марта в ходе очередного выезда главы администрации города Александра Братчикова в целях контроля за ходом реконструкции улицы. Вместе с ним на объекте побывали председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова, проектировщики, подрядчики и представители Археологического центра Псковской области.

Александр Братчиков осмотрел ход работ в сквере у дома на ул. Л. Поземского, 8. Здесь ведется устройство ливневой канализации, которая позволит решить многолетнюю проблему подтопления улицы Поземского в районе пересечения с ул. Герцена после дождя: через ливневку вода теперь будет уходить непосредственно в реку Пскову.

На территории сквера Народовластия размечены пешеходные дорожки, установлены опоры освещения. На участке улицы Поземского в сторону шпагатной фабрики есть вышедший из строя участок бытовой канализации. По предварительным подсчетам, стоимость восстановительных работ составит порядка 10 млн рублей. До конца месяца подрядчик намерен завершить прокладку теплотрассы. С этой целью в ночь с 27 на 28 марта планируется полностью перекрыть улицу Поземского. «Если не успеем, через неделю нужно будет еще раз закрыть улицу на ночь», - пояснил руководитель компании «Эгле» Роман Кухи.

В ходе выезда Александр Братчиков поинтересовался у подрядчиков, в какие сроки планируется начать асфальтирование улицы и открыть круговое движение в районе сквера Народовластия. «Меня этот вопрос беспокоит. Со стороны горожан к нам поступает очень большое количество жалоб», - пояснил глава администрации. Роман Кухи пояснил, что данные работы планируется начать после майских праздников, ближе к середине мая, а темпы работ и сроки завершения будут зависеть от энергетиков: на данный момент еще не решен вопрос с выносом опор освещения, которые мешают прокладке новой дорожки около сквера Народовластия.

Комментируя итоги сегодняшнего выезда, Александр Братчиков отметил, что проблем, возникающих в ходе реконструкции улицы, достаточно много. «Но консенсус достигнут, надеюсь, что теперь работы по скорости сдвинутся. Думаю, теперь все пойдет значительно быстрее. Подрядчик гарантирует, что асфальтирование проезжей части начнется до 15 мая, появится круговое движение», - отметил сити-менеджер. Следующим этапом, по его словам, будет прокладка сетей от Советского моста. «Там всегда скапливается много воды, ее надо оттуда отводить. И там нужно проводить раскопки. Они будут после майских праздников. Думаю, к середине лета основные виды работ будут завершены и автодвижение восстановлено», - сообщил Александр Братчиков.

«Как заказчик я всегда недоволен тем, что происходит. На то есть причины, но всегда хочется быстрее. Я такой же житель Пскова и хотел бы, чтобы все было сделано «на раз», но понимаю, что так не бывает, поэтому прошу горожан набраться терпения. Мы стараемся максимально быстро решать проблемы», - добавил он. На темпы реконструкции, по его словам, влияет в том числе и проведение археологических раскопок: «это очень кропотливая и долгая по времени процедура».

Ранее сообщалось, что масштабная реконструкция улицы Поземского в Пскове проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтные работы продлятся два года. В общей сложности на них будет затрачено 353 млн рублей, 268 млн рублей из которых - в 2019 году и 85 млн рублей - в 2020 году. Подрядчиком определена строительная компания ООО «Эгле». В рамках первой очереди реконструкция идет на участке от Троицкого моста до ул. Набат и затронет тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями, пересечения и въезды во дворы, парк Строителей и сквер Народовластия. Кроме того, будут заменены водопроводные, канализационные, ливневые сети, которые проходят под самой улицей.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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