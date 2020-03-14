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Уличное освещение появилось в псковской деревне Ершово благодаря прокуратуре

В Псковском районе прокурор добился организации уличного освещения населенного пункта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки установлено, что на улицах Остенской, Механизаторов и Разговоровской в деревне Ершово отсутствует уличное освещение.

При этом, согласно закону, обязанность по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе путем организации уличного освещения населенных пунктов, относится к полномочиям органов местного самоуправления.

«Отсутствие надлежащего освещения на улицах в темное время суток создает угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан, затрудняет работу специализированных служб и ведомств, в том числе правоохранительных органов и медицинских служб, влечет реальную опасность возникновения аварийных ситуаций в сфере дорожного движения и уличной преступности», - отметили в прокуратуре.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском о возложении на администрацию сельского поселения «Ершовская волость» обязанности по организации уличного освещения дорог в населенном пункте. Требования прокурора судом удовлетворены. В настоящее время появилось уличное освещение в деревне Ершово.