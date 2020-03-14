АвтоМир / Дороги

ООО «СитиИнвестГрупп» осуществляет сезонную уборку газонов на территории Завеличья

ООО «СитиИнвестГрупп» осуществляет сезонную уборку газонов на территории Завеличья.

Улица Коммунальная

Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, за осенне-зимний период на поверхности зеленых зон скопилось много мусора и грязи, сухие ветки, прошлогодняя трава, а также остатки прошлогодней листвы. В рамках контракта подрядчик ведет сезонную очистку газонов со сбором, погрузкой, вывозом и утилизацией мусора. Для проведения этой работы сформировано несколько звеньев в составе 4-5 человек. Контролирует выполнение работ мастер.

К настоящему времени подрядчики прошли Рижский проспект, улицы Рокоссовского и Коммунальную. Сегодня, 20 марта, ведутся работы по уборке прошлогодней листвы на ул. Западной.

Улица Западная

Напомним, в рамках муниципального контракта данная организация занимается содержанием улично-дорожной сети Завеличья и Запсковья, но основной акцент в настоящее время делается на Завеличье. «Этот микрорайон достался нам от прежнего подрядчика не в лучшем состоянии, и там очень много листвы. К работам по Запсковью приступаем с 22 марта», - сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Работы по уборке листвы планируется завершить к концу апреля, если не подведет погода.