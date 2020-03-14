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Летом на улице Гоголя в Пскове восстановят изношенные слои асфальта

Летом будут проведены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальта на улице Гоголя на участке от улицы Карла Маркса до улицы Спегальского в Пскове, в том числе у домов № 33 и № 39. Работы запланированы в рамках муниципального контракта с Управлением автомобильных дорог области, сообщил глава администрации города Александр Братчиков в ответ на обращение местного жителя на сайте губернатора.

Фото Алексей Камалов

Александр Братчиков напомнил, что в ноябре 2019 года в рамках муниципального контракта подрядная организация провела работы по устранению деформаций и повреждений покрытия проезжей части улицы Гоголя у домов № 33 и № 39 с применением асфальтобетонной смеси.

«Улица Гоголя между въездом к домам №33 и №39. Яма после ремонта через четыре дня. В конце прошлого года в том же месте была та же история. После нашего обращения приехали дорожники, отремонтировали яму, она простояла 5 дней. После скандала через пару недель яму заделали нормально. История продолжается», - написал Алексей Камалов. Он также обратил внимание на «страшные ямы» на обочинах по улице Леона Поземского.

Также, по словам главы администрации города, в рамках муниципального контракта, заключенного с ООО «СитиИнвестГрупп», регулярно выполняется планировка обочин улицы Леона Поземского с добавлением щебня, по мере необходимости, но эти работы являются временной мерой, в связи с движением автомобилей по обочинам улицы. «Данная проблема будет решена после проведения работ по реконструкции улицы Леона Поземского», - заверил Александр Братчиков.