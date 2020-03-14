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В Великих Луках отремонтируют четыре улицы, тротуары и обновят уличное освещение

Порядка 26,4 млн рублей направят на ремонт автодорог в Великих Луках. Аукцион на выполнение работ объявлен на сайте госзакупок.

Обновить планируется проспект Ленина (от моста до улицы Горицкой), улицы Некрасова (от улицы Карла Либкнехта до улицы Пушкина), Рыбацкую (от улицы Розы Люксембург до улицы Горицкой), Ставского (от улицы Стадионной до Новослободской набережной).

Кроме того, в городе будут отремонтированы тротуары, на эти цели потратят около 6,3 млн рублей. Работы проведут на Новослободской набережной, улице Дружбы от дома №4 до дома №6 и от улицы Дьяконова до Вокзальной, улицах Дворецкой и Виноградова. Также в перечне - внутриквартальный тротуар от дома №12 по улице Гоголя до дома №19, корпус 2 по улице Дружбы.

Срок исполнения контрактов - до 31 июля 2020 года (включительно). Источник финансирования - субсидия областного бюджета (99%) и деньги из бюджета города на условиях софинансирования в размере 1%.

Также из бюджета Великих Лук выделяется почти 4 млн рублей на приобретение 636 светодиодных светильников уличного освещения. Срок подачи заявок - до 27 марта, поставки - в течение 20 календарных дней с даты подписания контрактов.