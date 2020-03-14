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Начались подготовительные работы на дороге Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь

Работники ООО «Автомобильные дороги Пскова» приступили к подготовительным работам на дороге Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь. Подрядная организация проводит валку деревьев и кустарников в полосе отвода, выполняет устройство водопропускных канав. Вырубленная древесная растительность на месте перемалывается в щепки на специальном устройстве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По окончании подготовительных работ подрядчик выполнит разработку и уплотнение грунта и устройство основания из щебня. Техническим заданием предусмотрено нанесение трех слоев покрытия (нижнего, выравнивающего и верхнего). Новый асфальт также уложат на пересечениях, примыканиях и тротуарах. Кроме того, в план входит устранение просадок и укрепление обочин, ремонт и замена отдельных звеньев водопропускных труб. На автобусных остановках будут установлены павильоны, скамьи и урны. На дорожное покрытие нанесут разметку.

Работы ведутся на участке дороги протяженностью 7,6 км (км 0+180– км 7+780) между Невелем и деревней Поздноево в Невельском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчик ремонта - ГБУ ПО «Псковавтодор».

Сумма контракта составила 85 млн рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Срок окончания ремонтных работ – до 21 августа 2020 года.

Автомобильная дорога Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь относится к III технической категории, имеет две полосы движения, ширина проезжей части - 7 метров, обочин - от 1,3 до 4 метров.