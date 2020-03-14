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На улице Поземского залатали старые ямы. ФОТО

Здесь и далее фото сообщества «Убитые дороги Пскова» во ВКонтакте

На участке реконструкции на ул. Леона Поземского, открытой для движения, отремонтировали ямы горячим асфальтобетоном.

Об этом информирует сообщество «Убитые дороги Пскова» во ВКонтакте.

Напомним, реконструкция улицы Поземского стартовала 5 марта. Первый этап работ, который завершится в декабре, затронет участок от Троицкого моста до пересечения с улицей Набат.

Кроме этого, в рамках первого этапа пройдут работы в парках Строителей и Народовластия, а также на нескольких прилегающих улицах. На этом участке произведут переустройство электрических, канализационных и водопроводных сетей, уложат асфальтобетонное покрытие.

Второй этап затронет участок улицы Леона Поземского от перекрестка с улицей Набат до пересечения с улицей Ипподромной, а третий - от улицы Ипподромной и до границ города.