←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ремонт на 23 июля
Непогода спасет от штрафа
Деревья или ехать?
Рискованное место
Где переобуть машину?
Без «МАЗов» и Setra
Пусть бегут неуклюже...
ещё АвтоМир / Дороги 14.03.2020 16:522 Участок ул. Л.Поземского от ул. Набат до ул. Труда закроют на одну ночь 23.03.2020 10:250 Более 8 км трассы Неелово - Кудина Гора - Печоры приведут в нормативное состояние 21.03.2020 21:121 На улице Поземского залатали старые ямы. ФОТО 20.03.2020 16:253 В Великих Луках отремонтируют четыре улицы, тротуары и обновят уличное освещение 20.03.2020 14:450 Начались подготовительные работы на дороге Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь 20.03.2020 12:590 Летом на улице Гоголя в Пскове восстановят изношенные слои асфальта
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Более 8 км трассы Неелово - Кудина Гора - Печоры приведут в нормативное состояние

23.03.2020 10:25|ПсковКомментариев: 0

В этом году в Печорском районе Псковской области запланирован ремонт автомобильной дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры. Работы будут проведены в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, победителем электронного аукциона на определение подрядной организации на выполнение работ стало ООО «ДорСтройСервис». Сумма контракта составила 86,7 млн рублей.

На эти средства будет проведен комплекс дорожных работ на участке протяженностью 8,3 км. Техническое задание предписывает подрядчику выполнить работы по восстановлению водоотводных канав, расчистке полосы отвода от кустарника, срезке асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования, по восстановлению асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, а также по ремонту водопропускных труб.

В ведомость работ также вошли ремонт автобусной остановки с обустройством пандуса, павильона, скамьи, урны и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Окончание ремонтных работ по контракту - до 14 августа 2020 года. Заказчик ремонта - ГБУ ПО «Псковавтодор».

Отметим, что автомобильная дорога Неелово - Кудина Гора - Печоры относится к IV категории, ширина проезжей части составляет 6 метров, обочин - от 1,8 до 3,3 метров.

Теги: #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 6819 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
23.03.2020, 10:250 Более 8 км трассы Неелово - Кудина Гора - Печоры приведут в нормативное состояние 23.03.2020, 10:120 Водитель ВАЗ-2112 «подбил» две автомашины на Ипподромной. ФОТО 23.03.2020, 09:130 ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями 23.03.2020, 08:452 Нетрезвый водитель ВАЗа опрокинулся в кювет в Новосокольническом районе. ФОТО
22.03.2020, 20:111 За два месяца в Псковской области зарегистрировано 4 ДТП с участием велосипедистов 22.03.2020, 15:550 Женщину насмерть сбил в городе Дно автомобиль с надписью «Отвернись». ФОТО 22.03.2020, 15:326 Псковские умельцы запатентовали легкий способ «переобуть» автомобиль при смене сезонов 22.03.2020, 15:071 Водитель чудом избежал столкновения с лосем на трассе Псков - Гдов. ВИДЕО
22.03.2020, 13:264 Пьяный водитель протаранил четыре автомобиля на улице Технической в Пскове 21.03.2020, 21:121 На улице Поземского залатали старые ямы. ФОТО 21.03.2020, 18:410 Сезон краж велосипедов и мопедов начался в Пскове 21.03.2020, 15:380 В Опочке продолжается капитальный ремонт автобусной станции
21.03.2020, 14:020 Псковская ГИБДД максимально сокращает прием посетителей в режиме «живой» очереди 21.03.2020, 10:171 Ограничений по передвижению между Псковской и Ленинградской областями нет - администрация 20.03.2020, 20:572 13-летняя девочка сбита на улице Поземского в Пскове 20.03.2020, 16:253 В Великих Луках отремонтируют четыре улицы, тротуары и обновят уличное освещение
20.03.2020, 14:450 Начались подготовительные работы на дороге Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь 20.03.2020, 13:210 Двое пострадали в столкновении «Лады Приоры» и «Шевроле Круз» на улице Гоголя 20.03.2020, 12:590 Летом на улице Гоголя в Пскове восстановят изношенные слои асфальта 20.03.2020, 11:570 Комиссия комитета по транспорту и дорожному хозяйству проверила чистоту псковских автобусов 
20.03.2020, 11:510 Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными в сложных погодных условиях 20.03.2020, 10:230 ООО «СитиИнвестГрупп» осуществляет сезонную уборку газонов на территории Завеличья 20.03.2020, 09:430 Уличное освещение появилось в псковской деревне Ершово благодаря прокуратуре 20.03.2020, 08:152 Развязку на юго-востоке Петербурга построит «Буер» за 4 млрд рублей
19.03.2020, 18:110 Две иномарки столкнулись на улице Гоголя в Пскове 19.03.2020, 15:311 В Псковской области 35 человек погибли за два месяца в результате ДТП 19.03.2020, 15:091 На крыши машин ДПС могут установить видеокамеры для фиксации ситуации на дорогах 19.03.2020, 13:203 В Великих Луках на путепроводе столкнулись иномарки, есть пострадавшие: ВИДЕО момента аварии
19.03.2020, 10:001 Виновниками дорожных трагедий с детьми нередко становятся их родители - псковская ГИБДД 19.03.2020, 09:374 Единственный в Острове светофор снес автомобиль 19.03.2020, 09:061 В Пскове около 100 автобусов в день проходят генуборку 19.03.2020, 08:222 Три человека скончались в результате столкновения «Ауди» и фуры на трассе в Островском районе. ФОТО
18.03.2020, 18:2421 Псковская прокуратура признала незаконной отмену межрегиональных автобусных маршрутов 18.03.2020, 17:540 «Лада» и «Опель» столкнулись у перекрестка на улице Толстого 18.03.2020, 14:532 ООО «СитиИнвестГрупп»: Ямочный ремонт на Завеличье и Запсковье ведется в ежедневном режиме 18.03.2020, 12:374 Основные виды работ по реконструкции улицы Поземского будут завершены к середине лета
18.03.2020, 11:230 В нацпроект БКАД вошла дорога Череха - Высоцкое - «Весна-80» в Псковском районе 18.03.2020, 10:300 В Пскове прошел рейд по пресечению незаконных перевозок пассажиров 18.03.2020, 10:240 Родственники пенсионерки, насмерть сбитой на улице Советской в Пскове, разыскивают свидетелей ДТП 18.03.2020, 10:070 В связи с угрозой коронавируса скорректирована работа регистрационно-экзаменационных подразделений псковской ГИБДД
18.03.2020, 08:510 Водитель ВАЗа сбил пешехода на улице Поземского в Пскове 17.03.2020, 18:132 Пешеходный переход обустраивают у Должицкой школы в Плюсском районе 17.03.2020, 18:020 Псков-Лада объявляет антикризисную распродажу 17.03.2020, 16:552 «Ниссан» и «Мерседес» столкнулись на улице Люксембург в Пскове
17.03.2020, 15:511 Дорожную разметку в центре Пскова обновят к 9 мая 17.03.2020, 12:480 Местный житель жалуется на состояние дороги «Пимахи-Линово» в Пыталовском районе 17.03.2020, 12:310 В псковском УМВД опровергли информацию о необходимости сдачи на права в масках 17.03.2020, 12:100 Водитель ВАЗа при обгоне сбил пешехода в Псковском районе
17.03.2020, 10:500 Дилерский центр «Псков-Лада» вновь завоевал звание лучшего дилера LADA в Северо-Западном федеральном округе 17.03.2020, 09:360 Пьяного водителя «шестерки» остановили полицейские в Пскове 17.03.2020, 07:153 Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог 16.03.2020, 20:470 Транспортные предприятия Псковской области принимают усиленные меры профилактики коронавируса
16.03.2020, 18:150 «Шевроле» и «Волга» «притерлись» на улице Юбилейной 16.03.2020, 13:190 «Пугающая тишина»: Коронавирус пока не «ударил» по псковским перевозчикам 16.03.2020, 12:432 Движение по участку улицы Гражданской будет закрыто на два месяца 16.03.2020, 11:083 Более 200 миллионов рублей направят на ремонт дороги Великие Луки - Усвяты
16.03.2020, 08:492 Пассажир «БМВ» скончался в реанимации после ДТП в Псковском районе. ФОТО 16.03.2020, 07:310 В ОНФ предложили разработать единую методику оценки записей с дорожных камер 15.03.2020, 22:180 Владельцы полноприводных автомобилей могут стать участниками соревнований по джип-спринту «Грязные танцы» в Псковском районе 15.03.2020, 20:274 С 17 марта меняется маршрут движения автобусов №11, 8 и 19 в Пскове
15.03.2020, 18:235 На ямы вместо дороги на улице Петровской пожаловалась псковичка 15.03.2020, 17:231 В ГИБДД уточнили, кто оплачивает штраф за непристегнутого пассажира 15.03.2020, 13:350 Любителя управлять автомашиной «под градусом» остановили полицейские на улице Коммунальной в Пскове 15.03.2020, 12:060 Москвич на «Тойоте» съехал в кювет на трассе в Новосокольническом районе, пострадали две женщины и ребенок
14.03.2020, 20:071 Житель Ленобласти устроил ДТП в Великолукском районе 14.03.2020, 18:082 Автовладельцев просят 15 марта освободить улицу Коммунальную от припаркованных машин 14.03.2020, 16:522 Участок ул. Л.Поземского от ул. Набат до ул. Труда закроют на одну ночь 14.03.2020, 15:280 Фотофакт: Большегруз съехал в кювет в Псковском районе
14.03.2020, 11:360 Сотрудники опочецкого ГИБДД призывают автомобилистов осторожнее ездить по «снежной каше» 14.03.2020, 10:030 ДТП произошло утром на площади Ленина 13.03.2020, 15:331 На падающее дерево наехал водитель «Рено» в Великих Луках 13.03.2020, 11:433 На Рижском проспекте в Пскове сильным ветром повреждены два светофора. ФОТО
13.03.2020, 11:211 В Псковской области ведется проверка перевозки пассажиров в сложных погодных условиях 13.03.2020, 09:100 Петербуржец насмерть сбил пешехода на трассе возле Стремутки 13.03.2020, 09:001 Велосипедист не уступил дорогу «Фольксвагену» в Великих Луках. ФОТО 12.03.2020, 22:006 Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.