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Более 8 км трассы Неелово - Кудина Гора - Печоры приведут в нормативное состояние

В этом году в Печорском районе Псковской области запланирован ремонт автомобильной дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры. Работы будут проведены в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, победителем электронного аукциона на определение подрядной организации на выполнение работ стало ООО «ДорСтройСервис». Сумма контракта составила 86,7 млн рублей.

На эти средства будет проведен комплекс дорожных работ на участке протяженностью 8,3 км. Техническое задание предписывает подрядчику выполнить работы по восстановлению водоотводных канав, расчистке полосы отвода от кустарника, срезке асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования, по восстановлению асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, а также по ремонту водопропускных труб.

В ведомость работ также вошли ремонт автобусной остановки с обустройством пандуса, павильона, скамьи, урны и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Окончание ремонтных работ по контракту - до 14 августа 2020 года. Заказчик ремонта - ГБУ ПО «Псковавтодор».

Отметим, что автомобильная дорога Неелово - Кудина Гора - Печоры относится к IV категории, ширина проезжей части составляет 6 метров, обочин - от 1,8 до 3,3 метров.