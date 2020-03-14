От 30 до 50 дорожных знаков обслуживается ежедневно на территории Завеличья и Запсковья

От 30 до 50 дорожных знаков обслуживает ежедневно ООО «СитиИнвестГрупп» - подрядчик, который в рамках муниципальных контрактов занимается содержанием улично-дорожной сети Запсковья и Завеличья.
Замена знака и крепеж троса на ул. Чудской
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в подрядной организации, согласно заключенным муниципальным контрактам на содержание дорог общего пользования местного значения на территории города ООО «СитиИнвестГрупп» круглосуточно выполняет работы по обслуживанию технических средств организации дорожного движения - дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей и дорожных ограждений.
Так, содержанием дорожных знаков занимается отдельная бригада в составе трех человек. По заявкам управления городского хозяйства Пскова, ГИБДД и жителей города она производит выравнивание стоек знаков в проектное положение, замену знаков (если сломаны крепления или он выцвел), установку новых недостающих знаков, а также очищает знаки от пыли и грязи, а зимой - от снега.
Выравнивание и мойка знака на ул. Инженерная
Выравнивание стойки на ул. Петровская
Подрядчик также следит за тем, чтобы дорожные знаки были хорошо видны участникам дорожного движения как в светлое, так и в темное время суток, а также не загораживались рекламой, зелеными насаждениями и мачтами наружного освещения. В случае необходимости производится обрезка веток и прореживание крон деревьев, чтобы обеспечить видимость знаков.
Для работ по замене дорожных знаков над проезжей частью на тросовой перетяжке используются автовышки.
Замена знака на ул. Чудская