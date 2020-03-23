АвтоМир / Дороги

В Пскове стартовал ремонт Рижского проспекта по нацпроекту БКАД

В Пскове начались ремонтные работы на Рижском проспекте, который вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» в настоящее время выполняет ремонт тротуаров вдоль проспекта от улицы Петровской до Максима Горького. Дорожники отфрезеровали старое покрытие тротуаров, установили новый бортовой камень, а также выполнили радиусы у проезжей части. Сейчас идут работы на зеленой зоне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На этой неделе рабочие приступят к аналогичным работам на тротуаре от улицы Юбилейной в сторону центра.

С 1 апреля в планах подрядчика начать замену бортового камня вдоль проезжей части Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улицы Народной. Для проведения работ будет попеременно перекрываться одна полоса движения по согласованной схеме. По мнению дорожников, это не должно создать больших неудобств для автовладельцев, поскольку на этом участке Рижский проспект имеет 6 полос движения.

Подрядчик также готов приступить к фрезерованию изношенного покрытия дороги, как только позволят погодные условия.

Добавим, что официально дорожный сезон в Псковской области стартует 14 апреля.

Рижский проспект – одна из главных магистралей города Пскова. В этом году отремонтируют 2,3 километра дороги от площади Ленина до пересечения с улицей Юбилейной. Стоимость контракта составляет 94,5 млн рублей. Источник финансирования - федеральный и областной бюджеты. Срок окончания работ - 28 августа 2020 года.