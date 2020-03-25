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Припаркованные автомобили затрудняют уборку улиц Коммунальная и Байкова в Пскове

Припаркованные автомобили затрудняют уборку улиц Коммунальная и Байкова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп», которое в рамках муниципальных контрактов занимается содержанием улично-дорожной сети Завеличья и Запсковья.

Накануне подрядчики разместили на улице Коммунальной, напротив дома №58, а также на улице Байкова объявления с просьбой убрать припаркованный транспорт в связи с тем, что 25 марта в период с 10.00 до 17.00 здесь будет производиться уборка проезжей части, включая лотковую часть и «карманы». Однако многие автовладельцы проигнорировали эту просьбу и не убрали оттуда свои машины, что затруднило работу подрядчиков.

«Убедительно просим автовладельцев обращать внимание на установленные ограждения в виде заборов с информацией о проведении уборки и заблаговременно убирать припаркованный автотранспорт. Вместе сделаем город чище», - призвали в ООО «СитиИнвестГрупп».