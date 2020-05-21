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Проблема с транспортной доступностью улицы Никольской в Пскове будет решена после полной застройки

Проблема с транспортной доступностью улицы Никольской в Пскове будет решена после полной застройки и закольцовки дороги.Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова сегодня, 25 мая. По ее словам, уже на протяжении нескольких месяцев идут переговоры с подрядчиком и ГИБДД касательно вопроса транспортной доступности улицы.

«Проект введения дополнительного транспорта рассматривается и будет запущен. Вопрос транспортной доступности улицы Никольской будет полностью решен, когда будут построены дома и сделана закольцовка дороги», - пояснила глава района.

Кроме того, она отметила, что не исключается возможность строительства школы в данном районе.